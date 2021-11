Skispringen: Richard Freitag außer Form - Ex-Weltmeister denkt an Rücktritt

Neulich war wieder einer dieser Tage, an denen Richard Freitag alles fürchterlich sinnlos vorkommen musste.

Falun/Schweden, ein Wettbewerb des FIS-Cups, dritte Liga des Skispringens. Kaum Zuschauer, noch weniger Flair, ein Tummelplatz für Talente. Und Freitag, der vor vier Jahren der beste deutsche Springer und 2019 Team-Weltmeister war, landete auf Platz 26. Der einstige Edelflieger steckt in einer Sackgasse. Und als einziger Ausweg zeichnet sich immer mehr das Karriereende ab. (DATEN: Weltcup-Kalender im Skispringen)

„Wenn ich den Schritt bis nächsten Januar, Februar nicht schaffe...“, sagte Freitag unlängst der Sächsischen Zeitung, ohne den Satz zu beenden. Dennoch war die Botschaft eindeutig: Der 31 Jahre alte Sachse will nicht mehr hoffnungslos beliebigen Teenies hinterherspringen, will zurück in den Weltcup, dorthin, wo bei den Frauen seine jüngere Schwester Selina springt.