WM-Play-offs: Kuntz mit der Türkei gegen Ronaldo und Co.

Der Weg zur Fußball-WM 2022 wird für den deutschen Trainer Stefan Kuntz extrem anspruchsvoll. Mit der türkischen Nationalmannschaft trifft Kuntz in den WM-Play-offs zunächst auf den früheren Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo. Sollte die Türkei dieses Duell am 24. März 2022 in Portugal gewinnen, könnte es fünf Tage später gegen Europameister Italien gehen. Der viermalige Weltmeister bekommt es zunächst mit Nordmazedonien zu tun.

Dies ergab die Auslosung der drei Play-off-Wege am Freitag. Somit ist bereits sicher, dass ein europäisches Schwergewicht die Winter-WM in Katar verpassen wird. Nur die Sieger dieser drei Play-off-Wege lösen das Ticket.

In Weg B geht es für Robert Lewandowskis Polen zunächst in Russland zur Sache. Zudem duellieren sich in dieser Vierergruppe Schweden und Tschechien. In Weg A sind Schottland gegen die Ukraine und Wales gegen Österreich zugelost worden.