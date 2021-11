Hall of Fame: Lattek, Kohler, Klose, Streich und Eckel aufgenommen

Das sind die fünf Neuzugänge in die HALL OF FAME

Hall of Fame: Diese Legenden wurden 2021 aufgenommen

In Frage kommen für die Hall of Fame deutsche Persönlichkeiten aus dem Männer- und Frauenfußball von 1900 bis heute, die ihre Karriere mindestens fünf Jahre beendet haben müssen.

Von der 30-köpfigen Jury zu berücksichtigen waren bei der Auswahl insbesondere herausragende Leistungen in der Nationalmannschaft vor und nach dem Krieg, in der ehemaligen DDR-Auswahl sowie im nationalen und internationalen Vereinsfußball.

Der 2015 verstorbene Lattek ist nach Sepp Herberger und Helmut Schön der dritte aufgenommene Trainer in der Hall of Fame. Er ist der erfolgreichste deutsche Vereinstrainer. Mit Bayern München und Borussia Mönchengladbach gewann Lattek insgesamt achtmal die Deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal.

Eckel geehrt: „Ist mir eine Ehre“

Klose „stolz und glücklich“

„Hall of Fame? Wow, bin ich schon so alt geworden? – Nein, Spaß beiseite: Es ist eine riesige Ehre für mich, mit diesen tollen Spielern und Idolen ihrer Zeit in die Hall of Fame aufgenommen zu werden“, meinte der langjährige Stürmer: „Es macht mich stolz und glücklich, dazu gehören zu dürfen! Das ist ein weiterer großartiger Moment in meiner Karriere. Dankeschön!“