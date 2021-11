Eishockey, DEL: Augsburg gegen Köln wird zum Geisterspiel

Geisterspiel in der PENNY DEL: Die Augsburger Panther haben sich wegen der neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dafür entschieden, am Sonntag gegen die Kölner Haie ohne Zuschauer anzutreten. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Damit findet erstmals in dieser Saison ein DEL-Spiel vor leeren Rängen statt. (Service: Ergebnisse der DEL)