WM-Vergabe an Katar: Blatter bei Untersuchung als Zeuge vernommen

Blatter sagte am Donnerstag und Freitag aus © AFP/SID/SEBASTIEN BOZON

Der ehemalige FIFA-Präsident Joseph S. Blatter ist in einem Untersuchungsverfahren zur umstrittenen Vergabe der Fußball-WM 2022 vernommen worden. Die französische Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der Zeitung Le Monde. Demnach sei der 85-Jährige sowohl am Donnerstag als auch am Freitag von Ermittlern der Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption und Finanzdelikten "als Zeuge" befragt worden.