Frauenfußball: Schweiz bewirbt sich um EM 2025

Der Schweizer Fußball-Verband (SFV) steigt ins Rennen um die Austragung der Frauen-EM 2025 ein. Dies gab der SFV am Freitag bekannt.

Der Schweizer Fußball-Verband (SFV) steigt ins Rennen um die Austragung der Frauen-EM 2025 ein. Dies gab der SFV am Freitag bekannt. Der SFV-Zentralvorstand habe einstimmig beschlossen, eine Bewerbung einzureichen. Dieser Schritt sei "ein starkes Zeichen für die Positionierung und Weiterentwicklung des Frauenfußballs in der Schweiz", hieß es in der Mitteilung.