Sturmhoffnung Nmecha will zur WM

Sturmhoffnung Lukas Nmecha hat nach seinem Debüt bei der Nationalmannschaft die WM-Endrunde in Katar fest im Blick. „Ich weiß, dass ich noch an vielen Dingen arbeiten muss, aber ich will auch in Zukunft dabei sein, vielleicht sogar in Katar“, sagte der 22-Jährige vom VfL Wolfsburg im Interview mit ran. (Samstag: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)