Frankfurt gegen Union wieder mit Hinteregger

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann im Heimspiel gegen Union Berlin wieder auf Abwehrchef Martin Hinteregger zurückgreifen. Der Österreicher kehrte nach einer Woche Pause am Freitag ins Mannschaftstraining zurück und stehe für Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zur Verfügung, sagte Trainer Oliver Glasner. Linksverteidiger Christopher Lenz sei dagegen nach seiner Oberschenkelverletzung erst in der kommenden Woche gegen die TSG Hoffenheim wieder eine Option.