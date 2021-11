2. Liga heute live: Regensburg, HSV, Bremen und St. Pauli im TV, Stream, Ticker

Die 2. Bundesliga ist zurück - am Freitag kämpft der SSV Jahn Regensburg um wichtige Punkte. Einen Tag später sind dann der Hamburger SV und Werder Bremen gefordert, ehe es am Sonntag zu einem Spitzenspiel kommt.

Hinrunden-Schlussspurt in der 2. Bundesliga!

Am Freitag greift mit dem SSV Jahn Regensburg gleich ein Topteam der bisherigen Saison ins Geschehen ein. Der Tabellenvierte will mit einem Sieg vorlegen und wieder in die Aufstiegsränge springen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)