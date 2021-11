Darts Players Championship Finals: Martin Schindler schlägt Ian White in 1. Runde

Martin Schindler hat sein Auftaktmatch bei der Generalprobe für die PDC-WM (ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1 ) gegen Ian White mit 6:3 in Legs gewonnen und steht damit in der 2. Runde.

Dort könnte „The Wall“ am Samstag auf den Weltranglistenersten Gerwyn Price treffen, sofern dieser am Abend sein Erstrundenspiel gegen Jason Lowe erfolgreich bestreitet.

Schindler glänzt gegen White

Schindler nutzte gegen White, der in der PDC Order of Merit vor dem Turnier über 40 Plätze höher gerankt war, seinen ersten Matchdart auf die Doppel-20 und zog damit erstmals in seiner Karriere in Runde zwei des Turniers in Minehead ein. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts Players Championship Finals)