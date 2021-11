FC Bayern: Herbert Hainer reagiert auf JHV-Wirbel

Hainer weiter: „Aber: die Tonalität muss stimmen, und das war an diesem Abend nicht immer der Fall. Wir setzen uns gerne mit unseren Mitgliedern an einen Tisch – dabei muss ein konstruktiver und faktenbasierter Austausch das Ziel beider Seiten sein.“

Hainer wehrt sich gegen Katar-Kritiker

Seine Außendarstellung am Abend kam aber insgesamt nicht besonders gut an. Einige Fans und Fußball-Experten warfen dem Bayern-Boss Arroganz vor.

Kahn wütet bei Ankunft

An der Säbener Straße bereitete Hainer am Freitag laut Bild gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn den Ärger des Abends auf. Später sei der Präsident dann alleine in Richtung Bayern-Kabine gegangen.

Auch Kahn hatte sich nach seinem ersten JHV-Auftritt in neuer Rolle Kritik gefallen lassen müssen - und kam laut Bild am Vormittag wütend telefonierend in seinem Wagen an.