FIFA 22: Black Friday Promo verspricht Knaller-Karten

Und das Event ist bereits gestartet. Mit dem Pre-Black Friday erweitert der Publisher der Fußballsimulation die Laufzeit der Promo und fügt weitere Inhalte in das Spiel ein. So wurden mittlerweile schon zwei neue Icon-SBCs veröffentlicht. Wer genügend Münzen auf dem Konto hat, kann sich die mittlere Version von Real Madrids Linkverteidiger-Legende Roberto Carlos sowie die zweitbeste Variante des mexikanischen Stürmers Luis Hernandez sichern.

FIFA 22: Promo-Team und Best-of-Totw

EA Sports scheint den Hype allerdings so lange wie möglich am Leben erhalten zu wollen, sodass dieses Team nur das erste von insgesamt zwei „Best-of-Totw“ sein wird. Schenkt man den Gerüchten in den sozialen Netzwerken Glauben, so wird der nächste Schwung u.a. die IFs von Neymar, Sadio Mane und Joshua Kimmich enthalten.