Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann freuen sich über Rangnick-Deal mit Manchester United

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool freut sich auf seinen neuen alten Kollegen Ralf Rangnick. „Ich kenne ihn - aber normalerweise sprechen wir nicht über Dinge, die noch nicht bestätigt sind“, scherzte Klopp am Freitag in seiner Pressekonferenz: „Wenn Sie mir sagen, dass das passieren wird, glaube ich Ihnen vielleicht. Ja - ein weiterer Guter kommt nach England, so ist das.“