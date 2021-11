FC Bayern: Marcel Sabitzer fällt aus - Gnabry, Musiala, Cuisance zurück

Bittere Nachrichten gibt es von Marcel Sabitzer, der „eine kleine Muskelverletzung am Muskelsehnenübergang an der Wade“ hat. „Wir werden ein paar Wochen auf ihn verzichten müssen“, verriet Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag. Der Neuzugang werde damit auch gegen Borussia Dortmund am 14. Spieltag am 4.12. fehlen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)