Skeleton-Weltmeister Grotheer einer von drei Siegern in Innsbruck

Drei Sieger im Skeleton, u.a. mit Christopher Grotheer © IBSF / Viesturs Lacis/IBSF / Viesturs Lacis/SID/VIESTURS LACIS | REKORDS

Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer hat seinen guten Auftakt in den Olympia-Winter bestätigt.

Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer hat seinen guten Auftakt in den Olympia-Winter bestätigt. Der Oberhofer feierte bei der zweiten Weltcupstation in Innsbruck-Igls seinen zweiten Weltcupsieg. Dadurch erfüllte der 29-Jährige nach Platz drei auf derselben Bahn am vergangenen Wochenende bereits die Olympia-Norm des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD). Grotheer war bei seinem Triumph zeitgleich mit dem Briten Matt Weston und dem Chinesen Geng Wenqiang (alle 1:46,04 Minuten).

"Es ist echt der Hammer, hier in Innsbruck auf einer Starterbahn gewonnen zu haben", sagte Grotheer, der zudem die Führung in der Gesamtwertung übernahm: "Ich fühle mich momentan mental richtig gut und habe im zweiten Lauf den Schlitten in der Bahn richtig fliegen lassen. Es war ein geiler Lauf."

Axel Jungk (Oberbärenburg/+0,19 Sekunden) wurde bei seinem 50. Weltcupstart Fünfter, Alexander Gassner (Winterberg) landete auf einem enttäuschenden 21. Platz und war im zweiten Lauf nicht mehr dabei.