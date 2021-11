Mit zwölf Teams: Planungen für kommende ELF-Saison abgeschlossen

Die Planungen für die kommende Saison der European League of Football (ELF) sind abgeschlossen.

Die Planungen für die kommende Saison der European League of Football (ELF) sind abgeschlossen. Die Liga wird mit zwölf Teams in ihre zweite Spielzeit gehen, die Mitte Juni kommenden Jahres startet. Das gab die ELF am Freitag bekannt. Neben den Vienna Vikings und Raiders Tirol aus Österreich, Düsseldorf Rhein Fire sowie den Istanbul Rams/Türkei kommen keine weiteren Neuzugänge hinzu.