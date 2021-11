FC Bayern: Wegen Corona-Infektion - Darf Kimmich Gehalt doch behalten?

Weil Kimmich aber nun infiziert ist und nun damit als krank gilt, darf der Arbeitgeber, also der FC Bayern, in diesem Fall nicht mehr das Gehalt einbehalten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern: Positiver Test mit finanziellen Folgen für Kimmich

Kimmich hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in häuslicher Quarantäne befunden, in die er sich am 19. November begeben hatte und die er erst am Donnerstag (25. November) mit einem negativen Test hätte verlassen können.