LoL: Worlds-Drama von Fnatic - Upset und Adam packen aus

Upset‘s Abreise bei den Worlds „absolut ungerechtfertigt“

Für den Summer Split 2021 wechselte Adam von der französischen LFL in die LEC zu Fnatic. Nach einem spektakulären Run in den Playoffs schafften sie die Qualifikation für die Worlds. Ein Tag vor Eventstart entschied ihr deutscher Star-Carry Elias „Upset“ Lipp abzureisen. Als Begründung nannte er „eine ernste familiäre Angelegenheit“, die später nicht weiter thematisiert wurde. Für Fnatic ein Schock. Ersatzgeschwächt schieden sie als Tabellenletzter mit 1:5 aus.

Adam: „Wurde wie Scheiße behandelt“

Noch in der selben Nacht reagierte Upset auf die Vorwürfe seines ehemaligen Teamkameraden. Laut Upset sei es eine „klare Lüge“, dass seine letzten Worte „meiner Frau gehe es schlecht“ gewesen sein sollen. „Ich habe meinen Schmerz und meine Betrübnis mit Euch geteilt, die ich in dem Moment gefühlt habe. Ich habe gesagt, dass ich wünschte, ich könne Euch meine Beweggründe erklären, [...] aber ich muss traumatische Erlebnisse meiner Familie privat halten, weil es schon so schwer genug ist, damit umzugehen“, führt der Deutsche emotional aus. „Ich verstehe deine Frustration, [Adam], aber wie soll ich Menschen persönlichste Dinge anvertrauen, wenn ich keine gute Beziehung zu ihnen habe“.

Auch die Alphari-Geschichte beleuchtet Upset in einem anderen Licht: „Alphari fragte mich, ob wir reden können, nachdem er schon mit Fnatic in Gesprächen war. Die Organisation entscheidet, welche Spieler verpflichtet werden und baten mich lediglich um meine Meinung. Natürlich will ich von Spielern umgeben sein, die das meiner Meinung nach bestmögliche Team bilden können. Ich war dabei so transparent wie möglich zu Dir“.