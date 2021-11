Lerne von der Legende: Launch der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekordweltmeister Phil „The Power“ Taylor Lerne von der Legende: Launch der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekordweltmeister Phil „The Power“ Taylor

· Interaktives Training mit der „Darts-Challenge“, wertvoller Wissensschatz vom erfolgreichsten Spieler aller Zeiten mit dem „Darts-Knowledge“ und spannende Einblicke in die einzigartige Karriere von Phil Taylor mit „A Story of Power“: Neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit 23 Kapiteln und einem Gesamt-Umfang von drei Stunden zum reduzierten Startpreis-Special für 69 Euro unter akademie.sport1.de

· Das Versprechen des 16-maligen Darts-Weltmeisters Phil „The Power“ Taylor an die Teilnehmer des exklusiven Online-Darts-Kurses: „Ich verbessere nicht nur dein Dartsspiel – ich zeige dir, wie man Matches gewinnt!“

· Launch der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ passend zum Start in die heiße Saisonphase der Pfeile: Mit den Players Championship Finals zeigt SPORT1 die WM-Generalprobe vom heutigen Freitag bis zum Sonntag live. Die Darts-WM wird vom 15. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 ebenfalls gewohnt umfangreich live auf SPORT1 im Free-TV übertragen. Zudem gibt es heute ab 18:00 Uhr eine neue Ausgabe der „Darts Stories“ über Phil Taylor zu sehen

Ismaning, 26. November 2021 – „Game On“ mit der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“: Passend zur anstehenden Darts-WM hat SPORT1 heute eine neues E-Learning Angebot mit keinem Geringeren als Phil „The Power“ Taylor gestartet. Der Rekordweltmeister und erfolgreichste Darts-Profi aller Zeiten begleitet die Kurs-Teilnehmer in einem exklusiven Trainingslager auf Caverswall Castle und vermittelt dabei alle wichtigen Aspekte, um das eigene Dartsspiel zu verbessern. Insgesamt beinhaltet der hochwertige Online-Dartskurs 23 Kapitel mit einem Gesamtumfang von drei Stunden Videomaterial. Aufgeteilt sind die Kapitel in die Rubriken „Darts-Knowledge“, „Darts-Challenge“ und „A Story of Power“. Gerade die zehn „Darts-Challenges“, bei denen die User von der Darts-Legende zu interaktiven Trainingsformen an die Hand genommen werden, sind eine wichtige Weiterentwicklung im Vergleich zur erfolgreichen Premieren-Auflage der „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Raymond van Barneveld im Vorjahr. Zudem wurde im Juni 2021 die „SPORT1 Akademie – Poker“ mit Deutschlands bekanntestem Poker-Experten Jan Heitmann gelauncht. Die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Phil Taylor ist ab sofort auf der Plattform akademie.sport1.de zum reduzierten Startpreis-Special von 69,- Euro (statt regulär 99,- Euro) abrufbar. Neben den hochwertigen Tutorial-Videos beinhaltet der Zugang weiteres Bonus-Material zum Download wie ein von Taylor signiertes Teilnahmezertifikat oder eine Checkout-Tabelle. Die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ wurde von der Constantin Film & Entertainment AG (CoFE) entwickelt und gemeinsam mit der Sport1 GmbH realisiert – beide Unternehmen gehören zur Highlight-Gruppe.

Darts-Ikone Phil Taylor als Coach und Mentor in der neuen „SPORT1 Akademie“

Darts-Legende und Rekordweltmeister: Kein Spieler hat den Sport mit den Pfeilen in den vergangenen Jahrzehnten mehr geprägt als Phil „The Power“ Taylor. Mit insgesamt 214 Turniersiegen, darunter die Rekordanzahl von 85 Major-Titeln und 16 Weltmeisterschaften, ist der Engländer mit Abstand der erfolgreichste Dartsspieler der Geschichte. In der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ vermittelt Taylor den Teilnehmern alle relevanten Aspekte, um die Fähigkeiten am Dartsboard zu verbessern und das eigene Spiel auf ein neues Level zu heben. „Beim Darts entwickelst Du dich immer weiter, und das ist es, was ich an diesem Spiel liebe. Ich bin 61 und lerne immer noch“, gibt Taylor die Richtung für den Online-Kurs vor.

„Darts-Challenge“: Interaktive Trainingseinheiten mit „The Power“ für das nächste Darts-Level

Ein wichtiger Bestandteil der „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Phil Taylor sind die neu entwickelten „Darts-Challenges“. In zehn interaktiven Trainingseinheiten fordert „The Power“ den User heraus, um gemeinsam spielerisch an der Optimierung verschiedener Skills wie Treffgenauigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Scoring und Checkouts zu arbeiten. Neben der Verbesserung der mentalen Stärke für Drucksituationen darf dabei auch das berühmte „Maximum“ nicht fehlen: „Wenn du noch nie eine 180 geworfen hast, dann triffst du jetzt eine mit The Power“, kündigt der Rekordweltmeister an und fügt hinzu: „Wir werden zusammen trainieren, ich werde dich herausfordern. Aber das Wichtigste ist: Wir werden zusammen viel Spaß haben.“

„Darts-Knowledge“: Vom Wissensschatz der Legende profitieren

Neben dem Training in den „Darts-Challenges“ vermittelt Taylor im Bereich „Darts-Knowledge“ auch interessantes Wissen rund um die faszinierende Sportart und gibt wertvolle Einblicke in die Welt der Pfeile. Ob Training, Material, Technik oder die oft unterschätzten „Mind Games“ am Oche: Die Kurs-Teilnehmer haben die einmalige Chance, vom riesigen Wissens- und Erfahrungsschatz des 16-maligen Weltmeisters aus seiner langen Erfolgskarriere zu profitieren und die Tipps und Tricks für die Verbesserung des eigenen Spiels zu nutzen

„A Story of Power“: Taylor gewährt spannende Einblicke in seine faszinierende Erfolgsgeschichte

Von den Kneipen des Geburtsorts Stoke-on-Trent auf die legendären WM-Bühnen im Londoner Alexandra Palace und der Circus Tavern, wo er jahrelang unschlagbar blieb: Der einzigartige Weg von ganz unten nach ganz oben macht Phil Taylor zur lebenden Legende. In mehreren Kapiteln erzählt der 61-jährige Rekordweltmeister den Usern seine „Story of Power“ und blickt auf seine große Karriere, die er nach dem WM-Finale am 1. Januar 2018 beendet hat, zurück. Mit seiner persönlichen Erfolgsgeschichte liefert Taylor die perfekte Inspirationsquelle für jeden Darts-Spieler. „Kann ich mir ein Leben ohne Darts vorstellen? Ja – aber Darts wird mich nicht in Ruhe lassen“, gibt Taylor zu. Vor diesem Hintergrund ist es auch keine Überraschung, dass „The Power“ im nächsten Jahr gemeinsam mit weiteren Darts-Idolen an der Premieren-Ausgabe der Jennings Bet World Senior Darts Championship teilnehmen wird, die SPORT1 vom 3. bis zum 6. Februar 2022 live überträgt.

Der Zugang zum exklusiven Membership-Bereich der neuen „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Phil Taylor ist unter akademie.sport1.de zunächst zum reduzierten Startpreis-Special von 69,- Euro (regulär 99,- Euro) erhältlich – zur Darts-WM und als passendes Weihnachtsgeschenk für Darts-Fans.

