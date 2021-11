Die weltbesten Teams bei Valorant Champions in Berlin

Anzeige

Valorant Champions wird das größte Event des noch jungen Shooters werden © Riot Games

Valorant erobert langsam, aber sicher die Esports-Szene. Valorant Champions soll den Rahmen bisheriger Events des Taktik-Shooters sprengen und einen neuen Maßstab setzen.

Wo Counter Strike und League of Legends sich bereits seit Jahren an der Spitze etabliert haben, möchte jetzt auch Valorant nachziehen. Mit Valorant Champions findet aus diesem Grund das bislang größte Turnier des Spiels statt. Das Event stellt gleichzeitig die Kulmination der allerersten Saison der Valorant Championship Tour (VCT) dar.

Zahlreiche Teams weltweit traten bereits gegeneinander an, die besten 16 davon sind jetzt noch übrig und spielen bei der Veranstaltung sowohl um einen Preispool von einer Million US-Dollar als auch um den Titel als erster Valorant World Champion.

Valorant Champions: Austragungsort, Zeitplan & Teams

Lange müssen sich Valorant-Fans nicht mehr gedulden, denn am 01. Dezember startet der Wettkampf bereits in die erste Runde. In den darauffolgenden elf Tagen müssen die 16 Teams gegeneinander ran und sich Schritt für Schritt in Richtung Sieg vorarbeiten.

Organisator Riot Games hat sich dazu entschlossen, das erste Valorant-Event dieser Größenordnung in Berlin zu veranstalten. Zunächst findet eine Art kleine Gruppenphase statt, in der jeweils zwei Teams in einem Eröffnungsspiel gegeneinander antreten. Die Aufteilung sieht wie folgt aus:

Gruppe A: Acend, Team Envy, X10 Esports, Keyd Stars

Gruppe B Sentinels, Team Liquid, FURIA, KRÜ Esports

Gruppe C Gambit Esports, Crazy Raccoon, Team Secret, Team Vikings

Gruppe D Vision Strikers, Fnatic, Cloud9 Blue, Full SENSE