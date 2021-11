Trotz schlechter Perspektive: Vierschanzentournee plant weiter mit Fans

Aktuell wäre zumindest eine Vollauslastung bei den deutschen Springen in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) nicht möglich. "Laut der aktuell geltenden Verordnung in Bayern dürfen wir rund 6750 Besucher ins Stadion lassen, was einer Auslastung von 25 Prozent entspricht. Wir haben bis Mitte November allerdings deutlich mehr Tickets verkauft", sagte Florian Stern, Generalsekretär des Auftaktspringens in Oberstdorf. Die aktuelle Verordnung in Bayern ist zunächst bis zum 15. Dezember befristet.