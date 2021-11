Europa Conference League: Tottenham Hotspur unterliegt Mura - Harry Kane entschuldigt sich

Nach der Niederlage gegen den slowenischen Klub Mura in der Conference League sieht sich Tottenham Hotspur großer Kritik ausgesetzt. Stürmer Harry Kane entschuldigt sich sogar bei den Fans.

Es war wohl eine der peinlichsten Pleiten in der Klub-Geschichte: Am Donnerstagabend verlor Tottenham in der Gruppenphase der Conference League beim slowenischen Meister NS Mura mit 1:2.