BVB: Bellingham fehlt in Wolfsburg - Haaland dabei

Jude Bellingham wird dem BVB am Samstag fehlen. „Sicher ausfallen wird Jude, der einen Schlag aufs Knie bekommen hat“, teilte Rose mit: „Wir wollen nichts riskieren.“

Bei Raphael Guerreiro, der bei der bitteren Pleite gegen Sporting Lissabon kurzfristig ausfiel , will Rose die letzten Eindrücke abwarten: „Er ist gestern gelaufen, das war schmerzfrei.“

Haaland kehrt überraschend zurück

Rose hofft sogar, dass Haaland zum Bundesligagipfel gegen Bayern München am 4. Dezember wieder richtig fit sein wird. „Wenn er in Wolfsburg mit dabei ist und sich in der Woche gut entwickelt, ist er natürlich einsatzfähig“, sagte er. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)