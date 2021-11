Zweites Live-Tuning-Update in FIFA 22 optimiert Gameplay

Anzeige

Live Tuning ermöglicht es EA Sports auch kleinere Veränderungen vorzunehmen © EA Sports

Publisher EA poliert FIFA jeden Monat mit einigen kleinen Neurungen auf. Jetzt ist das zweite Live-Tuning-Update erschienen – Optimierungen am Gameplay inklusive.

Erinnert man sich an vergangene Jahre zurück, wurde so ziemlich jedes FIFA von nervigen Spielelementen geplagt, die auch extrem negativ von der Community aufgenommen wurden. FIFA 22 ist in dieser Hinsicht auch kein positives Beispiel. Normalerweise reagiert EA relativ schnell in Form von Title Updates. Jetzt gibt es zusätzlich die Live-Tuning-Updates. Aber worin liegt eigentlich der Unterschied?

Ein Live-Tuning-Update ist so etwas wie der kleine Bruder des Title Updates. Für EA besteht darin der Vorteil, dass sie fehlerhafte Spielinhalte häufiger und schneller beheben können. Beispielsweise wurde in FIFA 22 schon ordentlich am Balancing der Finesse-Fernschüsse sowie der Torhüter geschraubt. Auch im zweiten Live-Tuning-Update nimmt sich EA wieder das Gameplay zur Brust.

FIFA 22: Finesse-Schüsse und Pressing verbessert

Das richtige Gleichgewicht scheint bei den angeschnittenen Schüssen immer noch nicht gefunden zu sein. Zuerst waren sie viel zu stark, wurden dann deutlich abgeschwächt und werden jetzt wieder etwas verbessert. Besonders Abschlüsse aus einer Entfernung von maximal 11,5 Metern sind ab sofort wieder schneller programmiert. Für Versuche aus größerer Distanz gilt die Neuerung zwar auch, sie wirkt sich hier aber nicht derartig bemerkbar aus. Darüber hinaus wurde auch die Geschwindigkeit von flachen Pässen nach oben geschraubt.