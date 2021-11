Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers stellt einzigartigen NHL-Rekord auf

Draisaitls Volltreffer: Sie ist sein Rückhalt in dieser Saison

Er trifft und trifft und trifft. Der beste deutsche Eishockey-Spieler Leon Draisaitl scheint in dieser NHL-Saison einfach nicht zu stoppen.

19 Spiele hat der 26-Jährige bislang absolviert und dabei beeindruckende Zahlen aufgelegt. So geschehen auch in der letzten Partie der Edmonton Oilers gegen die Arizona Coyotes. Beim 5:3-Sieg seines Teams steuerte er zwei Tore und zwei Assists bei. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Mit 40 Punkten bestehend aus 20 Toren und 20 Assists liegt der MVP der vergangenen Saison in der Scorerliste der besten Eishockey-Liga der Welt weiterhin klar in Führung – vor Topstars wie Wayne Gretzky und Conor McDavid.

Besonderer Rekord für Draisaitl

Dem in Köln geborenen Center wurde mit seiner Leistung gegen die Coyotes zudem ein ganz besonderer Rekord zuteil.

Als erstem Spieler in der Liga-Geschichte ist es ihm geglückt, in den ersten 20 Spielen seines Teams mindestens 20 Tore, davon zehn Powerplay-Tore und 20 Assists zu erzielen.

