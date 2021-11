Anzeige

Braun mit Kritik an vollbesetzten Stadien: "Das geht nun wirklich gar nicht" Vollbesetzte Stadien? „Geht wirklich gar nicht“

Helge Braun äußert Kritik an vollbesetzten Stadien © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Die hohen Zuschauerzahlen im Profifußball sind dem scheidenden Kanzleramtsminister Helge Braun ein Dorn im Auge.

„Dass wir in einer solchen Situation noch vollbesetzte Fußballstadien am letzten Wochenende hatten, das geht nun wirklich gar nicht“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im rbb-Inforadio.

In Sachsen müssen die Profivereine wie RB Leipzig in den kommenden Wochen vor leeren Rängen spielen. Auch andere Bundesländer haben die maximal mögliche Zuschauerzahl bereits reduziert. Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Samstag ist dagegen mit 50.000 Fans ausverkauft.