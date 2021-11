FC Bayern: Heftige Reaktionen nach JHV

Abbruch-Zoff! JHV des FC Bayern endet in Tumulten

Ziemlich bedient war auch ein Gros der anwesenden Mitglieder, denen teilweise das Wort abgeschnitten wurde. Viele Fans und Experten, die die Versammlung verfolgten, machten ihrem Ärger oder ihrer Verwunderung in den sozialen Medien Luft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Die Arroganz des FC Bayern zeigt Wirkung“

Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt von Collinas Erben twitterte: „Arrogant, patzig, unverschämt, unsouverän, herablassend. Diese #FCBJHV ist für die Bayern-Oberen so was von verdient zum Desaster geworden.“

Große Kritik an Hainer

Philipp Köster, Chefredakteur der 11 Freunde , nahm besonders Präsident Herbert Hainer ins Visier. „Hainer muss dringend an seiner Außendarstellung arbeiten. So arrogant aufzutreten wie ein genervter CEO, wenn ein Kleinaktionär ans Mikro tritt, das konnte er sich vielleicht bei Adidas leisten, aber nicht beim FC Bayern“, meinte Köster.

Stefan Döring von der Döring von der Rheinischen Post schrieb mit Blick auf das vorzeitige Aus von Borussia Dortmund in der Champions League nach der Pleite gegen Sporting Lissabon: " Und wir hatten alle gedacht, der BVB hätte sich in dieser Woche am schlimmsten blamiert. Dann kam die #FCBJHV.“