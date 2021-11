Basketball-Bundestrainer Herbert nach Debüt-Niederlage: "Widrigkeiten überwinden"

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat sich nach seinem verpatzten Debüt kämpferisch gegeben. „Manchmal muss man Widrigkeiten überwinden, um dorthin zu kommen, wo man hin will. Widrigkeiten machen dich stärker. Diese Gruppe wird gut darauf antworten“, sagte der Kanadier nach der 66:69 (34:30)-Niederlage gegen Estland zum Auftakt der WM-Qualifikation in Nürnberg.

Am Sonntag (20.00 Uhr) reist die deutsche Nationalmannschaft zum zweiten Quali-Spiel ins polnische Lublin. Gegen die Polen, die ihr erstes Duell in Israel 61:69 verloren hatten, steht Deutschland bereits unter Druck. „Wir müssen das Selbstvertrauen hochhalten und an den Kleinigkeiten arbeiten, die wir heute falsch gemacht haben“, sagte Point Guard Bastian Doreth dem SID.