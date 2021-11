Frankfurt hadert mit vergebenem Matchball: „Ein bisschen ärgerlich“

Frankfurt am Main (SID) - Sportvorstand Markus Krösche vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat nach dem Remis gegen Royal Antwerpen mit dem vergebenen ersten Matchball in der Europa League gehadert. „Wir wollten natürlich gewinnen und ins Achtelfinale einziehen. Das haben wir nicht geschafft“, sagte Krösche nach dem 2:2 (1:1): „Wir haben immer noch eine gute Ausgangsposition, aber es ist schon ein bisschen ärgerlich.“

Auch Trainer Oliver Glasner hätte den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Achtelfinaleinzug gerne schon am vorletzten Spieltag klargemacht. "Aber ich bin schon mit der Leistung der Mannschaft einverstanden. Es ist alles ok. Ich bin auch einer, der den Sieg unbedingt wollte. Aber dann machen wir es halt in Istanbul fix", sagte der 47-Jährige: "Es ist so, wie es ist."