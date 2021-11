Darts Players Championship Finals mit Clemens und Schindler LIVE im TV, Stream & Ticker

Mit den Ladbrokes Players Championship Finals (LIVE auf SPORT1) steht die Generalprobe für die Darts-WM 2022 an. Mit Gabriel Clemens und Martin Schindler sind auch zwei Deutsche am Start.

Das Darts-Jahr nähert sich in großen Schritten seinem Highlight!

Aber davor steht mit der 14. Ausgabe der Ladbrokes Players Championship Finals in der Butlin‘s Minehead Arena vom 26. bis 28. November die Generalprobe für die Darts-WM auf dem Programm. (Darts Players Championship Finals vom 26. bis 28. November - alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Gabriel Clemens und Martin Schindler starten am Nachmittag

Die beiden Deutschen gehen in der ersten Nachmittagssession am Freitag auf Bühne zwei ans Oche. Während sich der „German Giant“ gegen Steve Beaton beweisen will, muss „The Wall“ Schindler gegen Ian White ran. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)