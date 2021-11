Zipser nach Hirn-OP: „Basketball ist auf jeden Fall kleiner für mich geworden“

Paul Zipser wurde im Sommer am Hirn operiert © FIRO/FIRO/SID

Beim früheren NBA-Profi Zipser war im Juni nach Gleichgewichtsproblemen ein eingebluteter Hirntumor am Hirnstamm diagnostiziert worden. Den folgenden Eingriff beschrieb Zipser als durchaus heikel.

"Das war am Ohr, am Kleinhirn, schon eine beschissene Stelle. Eine angeborene Fehlbildung. Dort sind im Gehirn einfach mehrere Zentren, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Bei mir war es die Koordination, die ganze rechte Seite war von Anfang an sehr betroffen", sagte er: "Die OP hat ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant. Weil er (der operierende Arzt Prof. Dr. Bernhard Meyer, d. Red.) versucht hat, wirklich den kleinsten Tropfen Blut irgendwie zu finden und rauszubekommen."