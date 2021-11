Edebali wieder Hausmeister: "Food-Balls" wird fortgesetzt

Erst Lieferbote, jetzt Hausmeister: Kasim Edebali von den Hamburg Sea Devils aus der European League of Football setzt seine Schauspielkarriere fort.

Erst Lieferbote, jetzt Hausmeister: Kasim Edebali (32) von den Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) setzt seine Schauspielkarriere fort und ist ab Ende des Monats in der zweiten Staffel der Comedy-Serie "Food-Balls" zu sehen. Los geht es am 27. November.