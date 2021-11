Olympia: Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder kritisiert Loipen in Peking

Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder kritisiert mit Blick auf die Olympischen Spiele in Peking die immer anspruchsvoller werdenden Strecken. Auch der Austragungsort gefällt ihm nicht.

„Bei der WM in Oberstdorf waren sie schon schwer, in Peking werden sie noch schwerer und liegen dazu auf 2000 m Höhe“, sagte Schlickenrieder vor dem Weltcup-Auftakt am Freitag im finnischen Kuusamo im Sportschau-Interview: „Ich fordere deshalb: Lasst uns bei der Streckenauswahl dahin zurückkehren, dass auch ein Normalmensch sie laufen kann.“