Darts Players Championship Finals: Marijanovic sieht Wright, Price, MvG vorn - Probe für Schindler & Clemens

Traumfinale bei WM gegen Price? Snakebite scherzt: "Ich will MvG im Halbfinale rauswerfen"

Die Players Championship Finals dienen als Generalprobe vor der Darts-WM. SPORT1-Experte Robert Marijanovic nennt Favoriten und erklärt, wieso das Turnier für die deutschen Starter so wichtig ist.

Und das hat es in sich. Denn: Es ist die Generalprobe für die Darts-WM 2022, die drei Wochen später beginnt. Insgesamt duellieren sich die 64 besten Spieler der Players Championship Order of Merit um den Titel im Butlin‘s Minehead Resort.

Clemens und Schindler einzige Deutsche bei Players Championship Finals

Der „Robstar“ ergänzt: „Wer immer wieder ein Wörtchen mitreden kann, ist Krzysztof Ratajski aus Polen. Jeder, der Ansprüche auf den WM-Titel stellt, will mit diesem letzten Turnier vor der WM ein Ausrufezeichen setzen. Daher werden alle ihr Bestes geben, um zu zeigen, dass sie in Topform sind.“

Marijanovic über Schindler und Clemens: „Jedes Spiel hilft“

Denn: „Jedes Spiel bei einem Major-Turnier hilft den Spielern in der Entwicklung weiter. Martin Schindler und Gabriel Clemens sind mit ihrer Entwicklung noch lange nicht fertig.“

Und gerade im Hinblick auf die WM helfe die Teilnahme, „um Kleinigkeiten zu justieren und sein Training auf Dinge zu intensivieren, die nicht so gelaufen sind.“

De Sousa bei Marijanovic im Fokus

„The Special One“ ging beim Grand Slam of Darts zuletzt als Titelverteidiger an den Start. Der Portugiese überstand gerade so die Gruppenphase und musste sich im Achtelfinale „Snakebite“ Wright geschlagen geben.