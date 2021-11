Remis gegen Antwerpen: „Euro-Adler“ vergeben ersten Matchball

Das Zwischenziel muss warten: Die „Euro-Adler“ haben in ihrem Lieblingswettbewerb zumindest vorerst einen Meilenstein verpasst.

Frankfurt am Main (SID) - Das Zwischenziel muss warten: Die „Euro-Adler“ haben in ihrem Lieblingswettbewerb zumindest vorerst einen Meilenstein verpasst. Eintracht Frankfurt kam am vorletzten Spieltag der Europa League gegen Royal Antwerpen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und verpasste wegen der ausbleibenden Schützenhilfe im Parallelspiel den mit dem Gruppensieg verbundenen direkten Achtelfinaleinzug.