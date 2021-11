Europa League: Eintracht Frankfurt rettet Remis gegen Royal Antwerpen

Eintracht Frankfurt hat sich im vorletzten Gruppenspiel der Europa League einen kleinen Durchhänger geleistet - am Ende aber zumindest die erste Pleite verhindert.

Nach einem 2:2 gegen Royal Antwerpen stehen die Hessen noch immer an der Tabellenspitze - allerdings hat man nur noch zwei Zähler Vorsprung vor Olympiakos Piräus.

Damit muss Frankfurt am letzten Spieltag bei Fenerbahce Istanbul versuchen, den Gruppensieg unter Dach und Fach zu bringen. Dieser wäre wichtig, um sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Daichi Kamada brachte die Gastgeber nach Vorlage von Timothy Chandler bereits in der 13. Minute in Führung. Radja Nainggolan mit einem traumhaften Volleyschuss aus 20 Metern sorgte in der 33. Minute für den Ausgleich.