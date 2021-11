Eishockey, DEL: Kölner Haie bauen Siegesserie aus

Die Kölner Haie feiern in der PENNY DEL den nächsten Sieg. Der Erfolg gegen Wolfsburg war bereits der vierte in Serie.

Die Kölner Haie sind in der PENNY DEL weiter auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer Uwe Krupp schlug Vizemeister Grizzlys Wolfsburg am Donnerstag mit 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) und feierte bereits seinen vierten Sieg in Serie. (Service: Ergebnisse der DEL)