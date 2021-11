Basketball: DBB-Auswahl verliert bei Herbert-Debüt

Zum Auftakt der WM-Qualifikation verlor die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag in Nürnberg gegen Estland mit 66:69 (34:30). Christian Sengfelder war bester Werfer der Gastgeber mit 21 Punkten.

Auf dem Weg zur WM 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen steht die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nun gleich unter Zugzwang. Am Sonntag reist die Mannschaft zum zweiten Qualifikationsspiel ins polnische Lublin. Die Polen verloren ihre erste Partie in Israel mit 61:69.