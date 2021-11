Anzeige

Europa League: Bayer Leverkusen nach Sieg gegen Celtic Glasgow in K.o.-Runde - Andrich trifft doppelt Später Doppelschlag! Bayer löst Ticket für K.o.-Runde

Alle Infos vor RB Leipzig - Bayer Leverkusen

SID

In der Europa League feiert Bayer Leverkusen einen Sieg gegen Celtic Glasgow. Die K.o.-Runde ist fix, der Gruppensieg auch,

Bayer Leverkusen löst dankt Robert Andrich das Ticket für die K.o.-Runde der Europa League.

Das Team von Gerardo Seoane besiegte im eigenen Stadion Celtic Glasgow mit 3:2 und ist damit sicher in der K.o-Runde. Die Werkself ist nicht mehr von Platz eins der Gruppe G. Damit zieht Bayer direkt ins Achtelfinale ein. Die Gruppenzweiten duellieren sich mit den Gruppendritten der Champions League im Sechzehntelfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Anzeige

Robert Andrich (16.) brachte Leverkusen, das in der Vorsaison in der Runde der letzten 32 überraschend an Seoanes Ex-Team Young Boys Bern gescheitert war, in Führung. Josip Juranovic (40., Foulelfmeter nach Videobeweis) glich für die Hoops aus. Nachdem Jota (56.) erneut für Celtic getroffen hatte, drehten Andrich (82.) und Moussa Diaby (87.) die Begegnung. Glasgow muss als Dritter mit der neu geschaffenen, ungeliebten Conference League Vorlieb nehmen.

Andrich verwertet Wirtz-Ecke

Leverkusen riss die Partie von Beginn an an sich, ohne dabei zunächst trotz deutlicher Überlegenheit gefährlich zu werden. Bei den ersten beiden Annäherungsversuchen scheiterte Andrich einmal bei einem abgefälschten Schuss und dann per Kopf bei der folgenden Ecke (10.). Die Führung lag gegen einen sehr defensiven Gast aus Schottland in der Luft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Nach einer Ecke des Jung-Nationalspielers Florian Wirtz drückte Andrich den Ball platziert ins lange Ecke zur verdienten Führung. Auch in der Folge spielte Bayer vor 19.830 Zuschauern in der BayArena überlegen, ohne sich zunächst weitere Chancen herauszuspielen.

Die zahlreich mitgereisten Celtic-Fans brachten sich vielleicht auch deshalb zunächst lieber mit dem Evergreen „Last Christmas“ abseits des Spielgeschehens in Weihnachtsstimmung. In Ekstase verfiel der Gästeblock erst, als der griechische Schiedsrichter Anastasios Sidiropoulos nach einem Foul von Bayer-Keeper Lukas Hradecky an Kyogo Furuhashi nach Videostudium auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte Juranovic mit etwas Glück.

Diaby trifft Lattenkreuz

Kurz vor der Pause hätte Leverkusen die Führung wieder herstellen müssen: Erst traf Diaby das Lattenkreuz, den Nachschuss setzte Wirtz mit dem Außenrist an den Außenpfosten (44.).