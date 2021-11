Corona: Dynamo ohne Ehlers und Herrmann

Ehlers und Teamkollege Herrmann müssen in Quarantäne © FIRO/FIRO/SID/Roger Petzsche

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss nach positiven Coronatests in den nächsten Tagen auf zwei Spieler verzichten. Verteidiger Kevin Ehlers und Mittelfeldspieler Luca Herrmann haben sich mit dem Virus infiziert und in häusliche Isolation begeben. Beide Profis, die nach Klubangaben geimpft sind, werden damit im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg nicht zur Verfügung stehen.