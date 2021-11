Joe Zinnbauer über Südafrika, Hamburger SV und Familie

Joe Zinnbauer ist wieder in Deutschland und bereit für eine neue Herausforderung. Bei SPORT1 spricht er erstmals über seine Zeit in Südafrika, einen privaten Schicksalsschlag und den HSV.

Joe Zinnbauer ist wieder da. Zwei Jahre war er in Südafrika als Trainer der Orlando Pirates tätig und wurde mit dem Klub Pokalsieger. Beim Hamburger SV war er auch mal, erlebte 2015 als Trainer der Rothosen mit einem 0:8 beim FC Bayern die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte. Danach wurde er beurlaubt. Doch das ist längst abgehakt.

Jetzt ist der 51-Jährige bereit für eine neue Herausforderung. Im Interview mit SPORT1 spricht Zinnbauer über seine Zeit in Südafrika, einen privaten Schicksalsschlag und gibt eine Liebeserklärung an den HSV ab.

Joe Zinnbauer: Das war vor allem aus familiären Gründen. Es ist ja bekannt, dass mein Sohn einen schweren Verkehrsunfall hatte und daher möchte ich einfach mehr bei ihm sein. Meine Frau und unser jüngster Sohn waren zwar in Südafrika auch mal zu Besuch, aber das ging nicht oft. Die Flüge dauern sehr lange und in der Pandemie war es teilweise nicht möglich einzureisen. Ich wollte einfach wieder näher bei meiner Familie sein.

Zinnbauer: Habe jede Chance wahrgenommen, bei meinem Sohn zu sein

Zinnbauer: Es ist schwierig darüber zu sprechen. Es ist ein bisschen besser geworden, aber es geht ihm immer noch schlecht. Es geht nur in kleinen Schritten vorwärts. Er lag lange im Koma, dann im Wachkoma und ist jetzt in der Aufwachphase.

Zinnbauer erlebte Derbys vor 115.000 Zuschauer

SPORT1: Gab es ein Erlebnis in Südafrika, an das Sie immer wieder zurückdenken werden?

Zinnbauer: Das waren auf jeden Fall die Derbys gegen die Kaizer Chiefs, die jedes Jahr Meister werden müssen. Ähnlich wie die Bayern in Deutschland. Als noch Zuschauer zugelassen waren, kamen an die 115.000 ins Stadion, was fast 20.000 mehr sind als überhaupt ins Stadion durften. Da kann man sich vorstellen, welche Atmosphäre geherrscht hat. In Südafrika gibt es aber keine Krawalle, sondern es ist oft ein großes Familien-Fest. Es war für mich eine wahnsinnige Erfahrung, auch mit neuen taktischen Systemen und Trainingsinhalten. Die Liga ist nicht zu unterschätzen. Und ich konnte verschiedene Kulturen kennenlernen.

Zinnbauer: Es war phasenweise wirklich eine sehr schwierige Zeit aufgrund der strengen Regeln der Regierung. Ich war komplett alleine und durfte niemanden zu mir einladen. Das Einhalten aller Regeln wurde auch vom Militär und von der Polizei überwacht. Es war eine sehr herausfordernde Zeit für mich. Ich war sehr weit weg von der Familie und selbst an meinem 50. Geburtstag war ich alleine in meiner Wohnung.

„Die Kritiker können mich nur oberflächlich beurteilen“

Zinnbauer: Intern habe ich das nie so empfunden. Ich habe heute noch Kontakt zu Didi Beiersdorfer ( Ex-HSV-Sportvorstand, d. Red. ), Peter Knäbel ( Direktor Profifußball beim HSV, d. Red. ), Bernhard Peters ( Direktor Sport beim HSV, d. Red. ) und zu vielen anderen im Verein. Irgendwann passen die Resultate nicht und dann muss man eben gehen. Ich hatte bei der U23 eine erfolgreiche Zeit, sonst wäre ich nicht Trainer bei der ersten Mannschaft geworden. Der HSV ist für einen Trainer ein ganz schwieriger Klub. Das sieht man auch jetzt wieder. Aber es nagt nicht an mir.

Zinnbauer: „Da schaue ich noch gerne hin“

Zinnbauer: Nicht nur den HSV. Die ersten drei Ligen und auch die Regionalliga habe ich mir immer angeschaut. Ich war Trainer beim VfB Oldenburg und da schaue ich auch noch gerne hin. In der Regionalliga gibt es Spieler, die in der Zukunft durchaus mal auf meinem Zettel stehen können.

Zinnbauer: „HSV ist eine Top-Adresse“

Zinnbauer: Ich sehe das nicht so. St. Pauli hat gerade den Flow, dass sie es packen können mit dem Aufstieg, der HSV ist aber aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit eine ganz andere Hausnummer. Bei St. Pauli herrscht ein ganz anderer Druck. Sie können aufsteigen, müssen aber nicht, der HSV schon.

Zinnbauer: Es muss einfach passen. Für mich ist das Ausland auch interessant. Ich habe drei Angebote aus Südafrika vorliegen, habe in Afrika zwei Angebote als Nationaltrainer bekommen. Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern habe ich schon mit einigen Klub-Verantwortlichen Gespräche geführt. Ich bin wieder frisch und bin bereit für einen neuen Verein. Am liebsten wäre mir wie in der Vergangenheit ein Traditionsverein mit hohem Anspruch, denn ich bin kein Mittelfeldtrainer. Ich will entweder gegen den Abstieg kämpfen oder in den oberen Tabellen-Regionen etwas erreichen.