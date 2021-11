Snowboard: Sloweniens Ex-Profi Marko Grilc verunglückt tödlich auf dem Tiefenbachgletscher in Sölden

Am Dienstag verunglückte Marko Grilc tödlich am Tiefenbachgletscher in Sölden. Zwar ist das Tiroler Skigebiet aktuell wegen Corona gesperrt, der Slowene befand sich jedoch zu Filmaufnahmen auf dem Berg.

Bereits in jungen Jahren bewies der Slowene mit dem Junioren-Weltmeistertitel in der Halfpipe sein Talent. Später im Weltcup gewann er unter anderem das Air & Style 2009 in Innsbruck sowie den Big-Air-Weltcup 2010 in London.