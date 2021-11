Bundesliga: Startet Jesper Lindström bei Eintracht Frankfurt jetzt durch?

Eintracht Frankfurt überweist im Sommer für den bis dato unbekannten Jesper Lindström über sechs Millionen Euro nach Dänemark. Der Neuzugang setzt gegen den SC Freiburg sein erstes Ausrufezeichen in der Bundesliga.

34 Minuten waren gespielt, als Kristijan Jakic mutig in den Strafraum der Freiburger eindrang und sich gegen mehrere Spieler behaupten wollte.

Ein Abwehrbein der Breisgauer kam zwar dazwischen, doch der Ball landete bei Jesper Lindström - und der verwertete aus kürzester Distanz eiskalt und technisch fein per Außenrist zur Führung für Eintracht Frankfurt. Damit legte er den Grundstein für den unerwarteten 2:0-Erfolg der Hessen im Breisgau . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Glasner lobt Lindström: „Beste Leistung im Eintracht-Trikot“

Jesper wer? Die Hessen handelten Bröndby IF im Sommer von rund neun bis zehn Millionen Euro auf knapp sechs bis sieben Millionen Euro runter und sicherten sich somit eines der größten Talente im dänischen Fußball. Eine Soforthilfe war Lindström aber nicht. (Europa League: Eintracht Frankfurt - Antwerpen, 21 Uhr im LIVETICKER)

Der 21-Jährige bringt zwar tolle Anlagen mit, punktet mit Technik, Tempo und Zug zum Tor. Doch der schmächtige Körper fiel Beobachtern sofort auf. 63 Kilogramm verteilten sich auf 1,82 Meter Größe. Lindström ließ sich vor allem in der Bundesliga oftmals zu leicht abkochen, sein starker Schuss kam dadurch nur äußerst selten zur Geltung.

Trainer Oliver Glasner bewahrte allerdings die nötige Ruhe. „Wir sind von den Spielern, die wir geholt haben und die hier sind, überzeugt“, sagte er nach dem Spiel in Freiburg. Glasner unterstütze die Spieler auch dann, „wenn es mal nicht so gut läuft“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kritik am Lindström-Transfer wird leiser

Startet Lindström nach seinem Debüttreffer endgültig durch? Zuvor hatte der dreimalige Nationalspieler vor allem in der Europa League Akzente gesetzt.

Lindström holte in Antwerpen den Elfmeter zum Tor des Tages heraus (1:0), in Piräus legte er den Siegtreffer von Jens Petter Hauge (2:1) sehenswert vor. Legt er am Donnerstag gegen Antwerpen nach?