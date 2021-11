DTB-Profis vor Davis-Cup-Auftakt: "Teamspirit ist unglaublich gut"

Ohne Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev setzen die deutschen Tennis-Männer im Davis Cup voll auf die Karte Teamgeist. "Es ist eine Mega-Ehre, für Deutschland spielen zu dürfen. Wir haben ein geiles Team, es macht sehr viel Spaß", sagte Jan-Lennard Struff am Donnerstag in Innsbruck: "Wir sind ready, es kann losgehen."

Am Samstag trifft die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in der Vorrunde zunächst auf Serbien um Topstar Novak Djokovic, tags darauf folgt die Begegnung gegen Gastgeber Österreich (beide 16.00 Uhr/ServusTV). "Ich glaube, dass alle gut drauf und definitiv in der Form sind, dass wir gegen Serbien und Österreich unsere Punkte holen können", sagte Kapitän Michael Kohlmann. Olympiasieger Zverev verzichtet als Gegner des neuen Formats mit einer Finalrunde am Ende der langen Saison auf eine Teilnahme.