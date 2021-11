Project L: Erste Infos zum League of Legends Fighting Game © Riot Games

Der Runeterra-Fighter aus dem Hause Riot Games hat einen kleinen Showcase erhalten. Das wissen wir nun alles über das League of Legend Fighting Game, Project L.

Am 21. November veröffentlichte Riot Games ein Update-Video zu Projekt L - ihrem Fighting Game, welches in der Welt von League of Legends angesiedelt ist. Zuletzt hatten wir 2019 erstes, sehr kurzes, Bildmaterial zu dem Titel erhalten.