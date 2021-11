Voss-Tecklenburg von EM-Quartiersuche „echt frustriert“

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat vor dem sportlichen Jahresabschluss ihrem Ärger über die problematische EM-Quartiersuche in England Luft gemacht. „Wir waren echt frustriert. Es ist keine gute Hotelsituation, es ist nicht gut, was uns da angeboten wird“, sagte Voss-Tecklenburg vor dem Doppelpack der WM-Qualifikation gegen die Türkei am Freitag (16.00 Uhr/ZDF) in Braunschweig und am Dienstag (19.00 Uhr/zdf.de) in Portugal.