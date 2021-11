Wolfsburg: Kohfeldt versprüht vor BVB-Gastspiel Optimismus

Florian Kohfeldt vom Bundesligisten VfL Wolfsburg sieht dem Gastspiel von Pokalsieger Borussia Dortmund am Samstag optimistisch entgegen.

Ungeachtet der 0:2-Niederlage in der Champions League am Dienstag beim FC Sevilla sieht Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg dem Gastspiel von Pokalsieger Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) optimistisch entgegen.