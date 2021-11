Teile der neuen Warzone-Karte Caldera enthüllt

Call of Duty: Vanguard ist gerade erst gestartet. Mit Shipment kam eine neue Map für CoD raus. Versehentlich liefert die einen Einblick in die neue Warzone-Karte!

Wann hat es so etwas zuletzt gegeben? Normalerweise muss man Leaks irgendwo auf Twitter oder Reddit Glauben schenken, jetzt könnt ihr euch noch nicht offiziell veröffentlichte Inhalte selbst anschauen. Bei der erst kürzlich erschienenen CoD: Vanguard-Map Shipment ist es nämlich so, dass unbeabsichtigt ein Teil der neuen Warzone-Insel Caldera zu erkunden ist.

Zuschauer-Kamera enthüllt Warzone-Map Caldera

Bedenkt, dass es sich bei den folgenden Informationen immer noch „nur“ um Leaks handelt, die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Trotzdem wurde jetzt potenziell das Aussehen eines Abschnitts der Karte ziemlich plump aufgedeckt. Eine Annäherung an Caldera könnt ihr nämlich anschauen, indem ihr die Zuschauer-Kamera in Call of Duty: Vanguard auf der Map Shipment aktiviert und ein Stück raus zoomt. Der verifizierte Nutzer @JGODYT veröffentlichte hierzu ein Video auf Twitter, wie er eine Art Rundtour über der pazifischen Insel unternimmt.