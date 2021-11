FC Bayern: Für Kahn und Hainer könnte es auf JHV ungemütlich werden

Die Jahreshauptversammlungen des FC Bayern haben in der Vergangenheit schon des Öfteren für Aufregung gesorgt. Nun rumort es erneut: Einige Fans fordern das Ende des umstrittenen Katar-Sponsorings.

Im vergangenen Jahr musste die Jahreshauptversammlung des FC Bayern aufgrund der Corona-Pandemie noch abgesagt werden. Aus diesem Grund werden an diesem Donnerstag ( die Jahreshauptversammlung des FC Bayern ab 19 Uhr LIVE im SPORT1 -LIVETICKER ) gleich beide Geschäftsjahre, 2019/20 und 2020/21, abgehandelt.

Im Fokus steht am Donnerstag allerdings vor allem ein Thema: Das bei den Fans umstrittene Katar-Sponsoring.

Ob Präsident Herbert Hainer und Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn zum ersten Mal in hauptverantwortlicher Position auf der JHV dazu Rede und Antwort stehen müssen, ist aber offen.

Auf einen entsprechenden fristgerechten Antrag von Bayern-Mitglied und Initiator Michael Ott, das Thema auf die Agenda der JHV zu setzen, reagierte der Verein jedoch nicht. Als der 28 Jahre alte Rechtsreferendar sein Ansinnen via einstweiliger Verfügung durchsetzen wollte, musste er vor dem Amtsgericht München eine Niederlage einstecken.

Attacken gegen Bayern-Bosse

Nicht nur Ott hatte wegen der Katar-Problematik zu einem Frontalangriff auf die Bayern-Bosse angesetzt. Beim Heimsieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg (2:1) waren einige Fans in der Südkurve durch ein provokantes Plakat aufgefallen. Darauf zu sehen: Kahn und Hainer. Beide waschen Banknoten in einer Waschmaschine, Kahn hält das Gewand eines Scheichs in den Händen, darauf der Schriftzug „Qatar“. Der Boden ebenso wie Teile der Waschmaschine sind von Blut bedeckt.