Battlefield 2042: Die stärksten Recon-Spezialisten im Spiel

Die besten Recon-Spezialisten in Battlefield 2042

Bei Technik-Fragen müsst ihr im neuen Battlefield auf jeden Fall Navin Rao kontaktieren. Niemand kennt sich mit Elektronik und Hacking besser aus als er. Das wirkt zwar erstmal ziemlich beeindruckend, erweist sich in einem Ego-Shooter aber als nicht besonders hilfreich. Mit „Cyberkrieg-Suite“ kann er zum Beispiel feindliche Fahrzeuge stören, deaktivieren oder eigene Abwehrsysteme aus sicherer Entfernung aktivieren. Auch Systeme zu hacken und Informationen zu stehlen, ist für ihn kein Problem. Trotz dieser netten Gadgets fällt Navin Rao hinter den anderen Recons etwas ab – in Kombination mit der Missile ist er aber hilfreich gegen Helikopter.

Der Südafrikaner Wikus „Casper“ Van Daele kann uns ebenfalls nicht gänzlich überzeugen. Seine passive Fähigkeit „Bewegungssensor“ ist ziemlich cool und warnt euch vor feindlichen Spielern. Das funktioniert sowohl am Boden als auch während des Steuerns seiner Aufklärungsdrohne. Die sichtet übrigens Ziele in der Nähe und kann Gegner mit EMP-Explosionen desorientieren. Hört sich sehr stark an, allerdings könnt ihr euch während des Fluges nicht bewegen. Die Zeit könnt ihr im Gefecht besser nutzen.

Die mit Abstand beste Wahl unter den Recon-Spezialisten ist Ji-Soo Paik. Ihr Können bringt sie aus ihrer Zeit beim südkoreanischen Militär mit. Was macht sie in Battlefield 2042 so stark? Ganz einfach, Entwickler DICE hat ihr einen Wallhack gegeben. Mit ihrer aktiven Fähigkeit EMG-X werden nämlich Feinde sogar durch Wände sichtbar gemacht. Klingt nicht nur gut – ist es auch. Darüber hinaus werden eure Kontrahenten markiert, wenn diese auf euch schießen. Ji-Soo Paik bietet also das beste Gesamtpaket aller Recon-Spezialisten.